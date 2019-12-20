5 килограммов рыбы или один сом: что должны знать ярославские рыбаки о новых ограничениях

СЕГОДНЯ 16:08 2019-12-20T16:08:16+03:00

Нарушения установленных ограничений будут караться штрафами и даже уголовной ответственностью

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С 1 января 2019 года суточная норма добытой рыбы не должна превышать 5 килограммов, а если рыба крупная, то она должна быть одной. Исключением является пресноводный сом. Его можно поймать только одну штуку, и неважно, сколько он весит.

– Установление ограничений продиктовано необходимостью сохранения и приумножения биоресурсов наших водоемов, что невозможно без бережного отношения к природе, в том числе на уровне каждого гражданина, – поделился директор департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Евгений Сорокин.

Контролировать этот процесс будет Росрыболовство. Рыбак, нарушивший правила, получит штраф от 2 до 5 тысяч рублей, может лишиться судна и орудий лова, и обязан возместить ущерб, причиненный биологическим ресурсам.

Стерлядь Росрыболовство оценило в 4572 рубля, угорь – 3452 рубля, судак – 3305 рублей, щука, жерех, сазан, карп, пелядь и сом пресноводный – 925 рублей, а лещ, налим, язь, линь, вобла и чехонь – 500 рублей. В нерест эта сумма увеличится вдвое.

И, конечно же, запрещено ловить рыбы сетями и организовывать подводную охоту.

– В случае если причиненный ущерб превышает 100 тысяч рублей или для добычи использовались самоходные транспортные средства, взрывчатые или химические вещества, электроток и другие запрещенные орудия, возможно привлечение нарушителя к уголовной ответственности, – говорится на сайте правительства.

В такой ситуации штраф может достигнуть 500 тысяч рублей.

Во время проведения рыболовных соревнований суточная норма добычи рыбы не устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU