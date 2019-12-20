В Ярославле на Звездной улице дерево упало на машину

СЕГОДНЯ 15:08 2019-12-20T15:08:19+03:00

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Ночью на улице Звездной рядом с домом №19 во Фрунзенском районе во время сильных порывов ветра дерево упало на автомобиль ВАЗ и сильно помяло крышу кузова.

Машина была припаркована на газоне, и ярославцы не без сарказма подметили, что это могла быть карма. Кстати, по этой же причине хозяин «десятки», вероятнее всего, не сможет получить выплаты по КАСКО, если оно у него есть.

– Ну, не принято в России страховаться. Большинство верят, что с ними ничего не случится, – написала Елена в паблике «Ярославль LIVE».

Находчивые горожане предложили автовладельцу сделать отечественный кабриолет, а человек с ником Виталий попросил у потерпевшего левую переднюю дверь «десятки».

ИСТОЧНИК KP.RU