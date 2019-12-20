В Ярославле на Звездной улице дерево упало на машину
Ночью на улице Звездной рядом с домом №19 во Фрунзенском районе во время сильных порывов ветра дерево упало на автомобиль ВАЗ и сильно помяло крышу кузова.
Машина была припаркована на газоне, и ярославцы не без сарказма подметили, что это могла быть карма. Кстати, по этой же причине хозяин «десятки», вероятнее всего, не сможет получить выплаты по КАСКО, если оно у него есть.
– Ну, не принято в России страховаться. Большинство верят, что с ними ничего не случится, – написала Елена в паблике «Ярославль LIVE».
Находчивые горожане предложили автовладельцу сделать отечественный кабриолет, а человек с ником Виталий попросил у потерпевшего левую переднюю дверь «десятки».
ИСТОЧНИК KP.RU