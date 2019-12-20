2019-12-20T14:27:19+03:00
Общество

В ярославской школе ученицы избили 12-летнюю девочку

Ребенок получил серьезные травмы
Полина Вачнадзе
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Все участницы происшествия установленыВсе участницы происшествия установленыФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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В школе Ярославской области очередное ЧП. В образовательном учреждении на перемене произошла драка, а точнее, избиение толпой одного человека.

По предварительной версии, побои 12-летней школьнице наносили пять человек, девочки, ее ровесницы. Почему началась драка, сейчас выясняют правоохранительные органы, но, как рассказали в группе «Подслушано в Ярославле», школьница была отличницей и «одевалась не так, как надо». А еще причина может крыться в мальчике, с которым начала встречаться пострадавшая.

Известно, что школьница получила серьезные травмы и ей понадобилась помощь медиков. Сейчас она в больнице, лечение подходит к завершению.

Мама пострадавшего ребенка не стала спускать дело на тормозах, обратилась и к уполномоченному по правам ребенка в Ярославской области, и в полицию.

- Все участницы происшествия установлены, школьницы поставлены на профилактический учет. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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