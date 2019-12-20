2019-12-20T14:17:17+03:00
Происшествия

15-летний школьник из Рыбинска совратил первоклассницу и первоклассника

Подросток заманивал детей при помощи планшета
Роман РЫЖИКОВ
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Девочке понадобилась помощь психологовДевочке понадобилась помощь психологовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Рыбинске состоялся суд над 15-летним извращенцем – жителем одного из населенных пунктов. Школьника признали винновым в совершении иных действий сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14 лет, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославскому району.

Изначально речь шла о насилии над мальчиком первоклашкой. Ребенка подросток заманивал планшетом, а наедине пытался раздевать школьника и трогал его.

Когда следователи возбудили уголовное дело, выяснилось, что жертвой девятиклассника стала еще и семилетняя девочка, но гораздо раньше – осенью 2018 года.

Малышка призналась родителям о случившемся только спустя время. Ей понадобилась помощь психологов. Первоклашка долгое время истерически боялась ходить в школу, где ее ждал мучитель, сообщают 76.ру. По их сведениям, директор учебного заведения был в курсе произошедшего, но пытался успокоить родителей. Только когда ситуация повторилась, администрация обратилась в полицию.

Суд назначил подростку четыре года воспитательной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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