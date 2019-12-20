2019-12-20T13:54:58+03:00
Общество

«Волшебный троллейбус» в Ярославле сделает 27 дополнительных рейсов

Билеты поступят в продажу завтра, 21 декабря
Полина Вачнадзе
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Купить билет можно на сайте www.yar-show.ruКупить билет можно на сайте www.yar-show.ruФото: Мэрия Ярославля
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«Волшебный троллейбус» будет ходить ежедневно с 23 декабря по 19 января по своему обычному маршруту: от вокзала Ярославль-Главный по улице Свободы до площади Волкова и обратно.

Напомним, продажа билетов стартовала на прошлой неделе. Но система не выдержала ажиотажа и вышла из строя. Очередная попытка продать билеты запланирована на завтра, 21 декабря. Организаторы обещают, что в этот раз все будет без накладок.

В продажу поступит 922 билета. По многочисленным просьба ярославцев, «Волшебный троллейбус» сделает 27 дополнительных рейсов.

Купить билет можно на сайте www.yar-show.ru начиная с 14.00. Продавать их будут и в кассах города по адресам:

- ДК им. А.М.Добрынина (билетная касса находится в левом крыле ДК по адресу проспект Ленина, д.24А, вход со стороны улицы Щапова); - Дворец молодежи (пр-т Ленина, д.27); - Арт-клуб «Китайский летчик Джао Да» (Крестьянский пр., д.7, вход с ул. Нахимсона, д.16 через арку); - КСК «Вознесенский» (ул.Свободы, д. 46, бывш. Казармы); - Клуб «Горка» (Первомайский бульвар, д.1).

А тем временем предприимчивые ярославцы, успевшие приобрести билеты, не теряют времени даром и пытаются продать их на сайте объявлений втридорога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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