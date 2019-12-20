В Ярославле люди добираются до поликлиники через грязь, освещая путь фонариками

СЕГОДНЯ 13:38 2019-12-20T14:00:59+03:00

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Эту фотографию выложила в группу «Жесть Ярославль» жительница города Юлия Никифорова.

- Вот так мы добираемся до поликлиники №1, 9 больница. Это временная дорога от остановки «Тутаевское шоссе», где конечная автобусов №10 и 4т, но другого пути к поликлинике больше нет. Дорога проложена между кустов и грейдеров, вся разъезжена. Освещения нет вообще, утром и вечером люди ходят с фонариками, - пишет девушка. – Очень проблематично подойти ко входу в поликлинику беременным, людям на костылях и пенсионерам. Власти, обратите внимание.

По словам руководителя департамента городского хозяйства мэрии Ярослава Овчарова, подрядчику, выполняющему ремонт Тутаевского шоссе, дано поручение привести дорогу в порядок.

- Буду держать на контроле, - пообещал Ярослав Овчаров.

ИСТОЧНИК KP.RU