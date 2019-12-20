В Ярославле люди добираются до поликлиники через грязь, освещая путь фонариками
Эту фотографию выложила в группу «Жесть Ярославль» жительница города Юлия Никифорова.
- Вот так мы добираемся до поликлиники №1, 9 больница. Это временная дорога от остановки «Тутаевское шоссе», где конечная автобусов №10 и 4т, но другого пути к поликлинике больше нет. Дорога проложена между кустов и грейдеров, вся разъезжена. Освещения нет вообще, утром и вечером люди ходят с фонариками, - пишет девушка. – Очень проблематично подойти ко входу в поликлинику беременным, людям на костылях и пенсионерам. Власти, обратите внимание.
По словам руководителя департамента городского хозяйства мэрии Ярослава Овчарова, подрядчику, выполняющему ремонт Тутаевского шоссе, дано поручение привести дорогу в порядок.
- Буду держать на контроле, - пообещал Ярослав Овчаров.
ИСТОЧНИК KP.RU