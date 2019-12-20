Ярославец пытался перебросить в колонию «соль» и героин с помощью рогатки

СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-20T13:36:40+03:00

Мужчину могут привлечь по статье 228

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Рядом с исправительной колонией №8 задержали 45-летнего мужчину, который хотел перебросить наркотики через забор с помощью рогатки.

В машине у задержанного нашли два пакета с каким-то веществом, два свертка, перемотанные желтой изолентой, рогатку, весы и пакет с гайками.

Все предметы передали полиции. Позже экспертиза подтвердила – в свертках 20,3 грамма «соли» и 2,05 грамма героина.

Еще одного находчивого ярославца задержали у исправительной колонии №2. Он также хотел перебросить через забор свертки с 4,31 граммами каннабиса.

Мужчин могут привлечь к уголовной ответственности по статье 228.

ИСТОЧНИК KP.RU