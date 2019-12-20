Ярославец пытался перебросить в колонию «соль» и героин с помощью рогатки
Рядом с исправительной колонией №8 задержали 45-летнего мужчину, который хотел перебросить наркотики через забор с помощью рогатки.
В машине у задержанного нашли два пакета с каким-то веществом, два свертка, перемотанные желтой изолентой, рогатку, весы и пакет с гайками.
Все предметы передали полиции. Позже экспертиза подтвердила – в свертках 20,3 грамма «соли» и 2,05 грамма героина.
Еще одного находчивого ярославца задержали у исправительной колонии №2. Он также хотел перебросить через забор свертки с 4,31 граммами каннабиса.
Мужчин могут привлечь к уголовной ответственности по статье 228.
ИСТОЧНИК KP.RU