2019-12-20T12:59:09+03:00
Общество

В каких районах Ярославской области начнется строительство газопроводов

В 2020 году «Газпром» выделит на газификацию нашего региона 516 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
Поделиться:
В 2020 году на газификацию нашего региона будет выделено 516 миллионов рублей. ФОТО: правительство Ярославской областиВ 2020 году на газификацию нашего региона будет выделено 516 миллионов рублей. ФОТО: правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В планах - газификация Рыбинского, Мышкинского и Большесельского районов.

Сейчас завершается строительство межпоселковых газопроводов к селу Купанское Переславского района, к селу Курба и деревне Иванищево Ярославского МР. В Ростовском продолжаются работы по прокладке одного из самых протяженных газопроводов, который даст голубое топливо населенным пунктам Коленово, Караш, Итларь, Хмельники. Он растянется почти на 39 километров. Этот проект позволит газифицировать более 800 домовладений и переведет на более дешевое топливо три котельные.

Продолжается подготовка к строительству газопровода к санаторию «Черная речка» и селу Охотино. Завершены проектно-изыскательные работы по проекту, реализация которого позволит газифицировать село Шельшедом и поселок Варегово.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В каких районах Ярославской области начнется строительство газопроводов
Новая рыбинская школа с лифтами и хоккейным кортом строится быстрее, чем запланировано
Пересалавль-Залесский остался без воды на целый день
Жителю Углича грозит срок за продажу собственного автомобиля
В Ярославской области продолжают устранять последствия непогоды
В Ярославле прокуратура оштрафовала директора УК за страшный подъезд
Гол-шедевр Магнуса Пяярви спасает «Локомотив» и выводит в овертайм, а буллит Дениса Алексеева приносит победу
«Буревестник» побеждает с трехзначным счетом
13-летнюю девочку, пропавшую в Мышкине, нашли спустя сутки поисков
В Переславле открылся центр цифрового образования
В Ярославле заменили трубу под Волгой, по которой питьевая вода поступает заволжанам
В Ярославле билет на волшебный троллейбус продают втридорога на сайте объявлений
Житель Азербайджана убил знакомого в Ярославле, а после сбежал на родину
«Мусорный беспредел». В Рыбинске развернулась война из-за места для контейнеров
В Рыбинске выпустили почтовую карточку с эмблемой НаШествия Дедов Морозов
59 новых ФАПов откроют в Ярославской области
Ярославские приставы записались на окраску волос к должнице, которая не возвращала долг по кредиту
Оклады медиков в Ярославской области будут увеличены на 10%
Перевернутое такси, ДТП с трамваем и легковушка на отбойнике: что произошло в Ярославле за последние часы
Путина спросили, пройдет ли в Ярославле Чемпионат мира по волейболу
У ярославской остановки снесло крышу
Спектакль Волковского театра покажут в прямой трансляции