В каких районах Ярославской области начнется строительство газопроводов

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-20T12:59:09+03:00

В 2020 году на газификацию нашего региона будет выделено 516 миллионов рублей. ФОТО: правительство Ярославской области

В 2020 году «Газпром» выделит на газификацию нашего региона 516 миллионов рублей

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В планах - газификация Рыбинского, Мышкинского и Большесельского районов.

Сейчас завершается строительство межпоселковых газопроводов к селу Купанское Переславского района, к селу Курба и деревне Иванищево Ярославского МР. В Ростовском продолжаются работы по прокладке одного из самых протяженных газопроводов, который даст голубое топливо населенным пунктам Коленово, Караш, Итларь, Хмельники. Он растянется почти на 39 километров. Этот проект позволит газифицировать более 800 домовладений и переведет на более дешевое топливо три котельные.

Продолжается подготовка к строительству газопровода к санаторию «Черная речка» и селу Охотино. Завершены проектно-изыскательные работы по проекту, реализация которого позволит газифицировать село Шельшедом и поселок Варегово.

ИСТОЧНИК KP.RU