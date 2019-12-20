Новая рыбинская школа с лифтами и хоккейным кортом строится быстрее, чем запланировано
В микрорайоне Слип на Тракторной улице продолжается строительство современной школы.
За девять месяцев подрядчик возвел коробку здания, а в январе 2020 года приступит к внутренним отделочным работам. В здании уже вставлены окна и монтируются перегородки. Оно подключено к теплу. Также к объекту подведены водопровод, электричество и канализация.
В школе предусмотрены лифты для комфортного передвижения.
Мэр Рыбинска Денис Добряков отметил, что строители работают с опережением графика.
Новая школа рассчитана на 800 учеников. Здание разделено на четыре блока: начальная школа, средняя, музыкальная и блок для организации учебного процесса.
Вокруг здания появятся площадки, спорткомплекс и хоккейный корт.
В скором времени городская администрация начнет благоустраивать подъездные пути к школе с четырех сторон.
ИСТОЧНИК KP.RU