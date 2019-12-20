Новая рыбинская школа с лифтами и хоккейным кортом строится быстрее, чем запланировано

СЕГОДНЯ 12:45 2019-12-20T12:47:38+03:00

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В микрорайоне Слип на Тракторной улице продолжается строительство современной школы.

За девять месяцев подрядчик возвел коробку здания, а в январе 2020 года приступит к внутренним отделочным работам. В здании уже вставлены окна и монтируются перегородки. Оно подключено к теплу. Также к объекту подведены водопровод, электричество и канализация.

В школе предусмотрены лифты для комфортного передвижения.

Мэр Рыбинска Денис Добряков отметил, что строители работают с опережением графика.

Новая школа рассчитана на 800 учеников. Здание разделено на четыре блока: начальная школа, средняя, музыкальная и блок для организации учебного процесса.

Вокруг здания появятся площадки, спорткомплекс и хоккейный корт.

В скором времени городская администрация начнет благоустраивать подъездные пути к школе с четырех сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU