Пересалавль-Залесский остался без воды на целый день
Из-за сильных порывов ветра – до 25 метров в секунду, в Плещеевом озере поднялась полна и произошло взмучивание воды. В связи с этим засорился приемный фильтр. Чтобы произвести работы по его очистке, пришлось остановить насосную станцию первого подъема. Из-за этого подача холодной и горячей воды прекратилась во всем городе.
Власти Переславля-Залесского обещают горожанам, что водоснабжение будет восстановлено к 18 часам.
– Доставка воды организуется в школы и детские сады. После чего начнётся подвоз воды к многоквартирным домам, – сообщили в администрации мэрии города. – Приносим извинения за доставленные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU