Пересалавль-Залесский остался без воды на целый день

СЕГОДНЯ 12:12 2019-12-20T12:12:56+03:00

В детские сады и школы будет организован подвоз воды Фото: Антон ПИКУС

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Из-за сильных порывов ветра – до 25 метров в секунду, в Плещеевом озере поднялась полна и произошло взмучивание воды. В связи с этим засорился приемный фильтр. Чтобы произвести работы по его очистке, пришлось остановить насосную станцию первого подъема. Из-за этого подача холодной и горячей воды прекратилась во всем городе.

Власти Переславля-Залесского обещают горожанам, что водоснабжение будет восстановлено к 18 часам.

– Доставка воды организуется в школы и детские сады. После чего начнётся подвоз воды к многоквартирным домам, – сообщили в администрации мэрии города. – Приносим извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU