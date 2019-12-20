Жителю Углича грозит срок за продажу собственного автомобиля
В Угличе возбуждено уголовное дело в отношении предприимчивого должника. Он являлся виновником аварии и должен был выплатить пострадавшей стороне и страховой компании 500 тысяч рублей. В счет погашения долга приставы арестовали его автомобиль – «Lada Vesta», но оставили его мужчине на ответственное хранение. При этом он под роспись был уведомлен о том, что ни продать, ни подарить машину теперь не имеет права.
Однако должник поступил по-своему и продал автомобиль аж за 50 тысяч рублей.
- По факту продажи арестованного имущества возбуждено уголовное дело. Теперь жителю Угличу грозит лишение свободы, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU