Жителю Углича грозит срок за продажу собственного автомобиля

СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-20T10:30:55+03:00

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В Угличе возбуждено уголовное дело в отношении предприимчивого должника. Он являлся виновником аварии и должен был выплатить пострадавшей стороне и страховой компании 500 тысяч рублей. В счет погашения долга приставы арестовали его автомобиль – «Lada Vesta», но оставили его мужчине на ответственное хранение. При этом он под роспись был уведомлен о том, что ни продать, ни подарить машину теперь не имеет права.

Однако должник поступил по-своему и продал автомобиль аж за 50 тысяч рублей.

- По факту продажи арестованного имущества возбуждено уголовное дело. Теперь жителю Угличу грозит лишение свободы, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU