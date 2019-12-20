В Ярославской области продолжают устранять последствия непогоды

СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-20T10:04:17+03:00

Сегодня ветер будет чуть тише, но все равно сильный. ФОТО: филиал «Россети Центр Ярэнерго».

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В Ярославской области энергетики продолжают подключать электричество в тех населенных пунктах, на которые пришелся самый большой удар вчерашней непогоды. Все кружилось и металось особенно сильно с 15 до 17 часов, и у специалистов был вечер и ночь, чтобы навести порядок на объектах.

За это время энергетики полностью восстановили электроснабжение Борисоглебского района, свет появился в большинстве домов Рыбинского, Ярославского, Переславского и Угличского районов. Во всех социально значимых учреждениях электричество есть, однако некоторые потребители до сих пор остаются без него, поэтому работы продолжаются.

Сегодня ветер будет чуть тише, но все равно сильный: по прогнозам, его порывы будут достигать 18 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU