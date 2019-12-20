2019-12-20T10:04:17+03:00
Общество

В Ярославской области продолжают устранять последствия непогоды

При этом экстренное предупреждение в регионе продолжает действовать
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Сегодня ветер будет чуть тише, но все равно сильный. ФОТО: филиал «Россети Центр Ярэнерго».Сегодня ветер будет чуть тише, но все равно сильный. ФОТО: филиал «Россети Центр Ярэнерго».
Изменить размер текста:

В Ярославской области энергетики продолжают подключать электричество в тех населенных пунктах, на которые пришелся самый большой удар вчерашней непогоды. Все кружилось и металось особенно сильно с 15 до 17 часов, и у специалистов был вечер и ночь, чтобы навести порядок на объектах.

За это время энергетики полностью восстановили электроснабжение Борисоглебского района, свет появился в большинстве домов Рыбинского, Ярославского, Переславского и Угличского районов. Во всех социально значимых учреждениях электричество есть, однако некоторые потребители до сих пор остаются без него, поэтому работы продолжаются.

Сегодня ветер будет чуть тише, но все равно сильный: по прогнозам, его порывы будут достигать 18 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В каких районах Ярославской области начнется строительство газопроводов
Новая рыбинская школа с лифтами и хоккейным кортом строится быстрее, чем запланировано
Пересалавль-Залесский остался без воды на целый день
Жителю Углича грозит срок за продажу собственного автомобиля
В Ярославской области продолжают устранять последствия непогоды
В Ярославле прокуратура оштрафовала директора УК за страшный подъезд
Гол-шедевр Магнуса Пяярви спасает «Локомотив» и выводит в овертайм, а буллит Дениса Алексеева приносит победу
«Буревестник» побеждает с трехзначным счетом
13-летнюю девочку, пропавшую в Мышкине, нашли спустя сутки поисков
В Переславле открылся центр цифрового образования
В Ярославле заменили трубу под Волгой, по которой питьевая вода поступает заволжанам
В Ярославле билет на волшебный троллейбус продают втридорога на сайте объявлений
Житель Азербайджана убил знакомого в Ярославле, а после сбежал на родину
«Мусорный беспредел». В Рыбинске развернулась война из-за места для контейнеров
В Рыбинске выпустили почтовую карточку с эмблемой НаШествия Дедов Морозов
59 новых ФАПов откроют в Ярославской области
Ярославские приставы записались на окраску волос к должнице, которая не возвращала долг по кредиту
Оклады медиков в Ярославской области будут увеличены на 10%
Перевернутое такси, ДТП с трамваем и легковушка на отбойнике: что произошло в Ярославле за последние часы
Путина спросили, пройдет ли в Ярославле Чемпионат мира по волейболу
У ярославской остановки снесло крышу
Спектакль Волковского театра покажут в прямой трансляции