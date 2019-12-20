Гол-шедевр Магнуса Пяярви спасает «Локомотив» и выводит в овертайм, а буллит Дениса Алексеева приносит победу

СЕГОДНЯ 09:29 2019-12-20T09:29:38+03:00

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Очередная баталия финских «джокеров» с нашим «бронепоездом» на льду «Хартволл-Арены» вновь стала классным зрелищем, державшим трибуны в напряжении до самого последнего мгновения матча. Соперники были достойны друг друга, а ситуация на льду склонялась то в одну, то в другую сторону. «Джокеры» более активно начали поединок, хотя до голевых моментов у ворот Ильи Коновалова дело не доходило. Зато едва ли не первый бросок ярославцев в створ финских ворот оказался голевым. Бросок Павла Кудрявцева после перехвата шайбы в чужой зоне был настолько неожиданным, насколько и точным.

Причем, пас Павлу получился от защитника «джокеров», оказавшегося под напором Антона Ландера. Финны от такого поворота не сразу пришли в себя, хотя по инерции продолжали прессинг. И ведь раскатились к середине периода. Стремительный накат финна вдоль борта на 13-й минуте и внезапный бросок из-под защитника. Шайба с рикошета влетает в «девятку» ворот Коновалова. Теперь уже «бронепоезд» как-то занервничал. Коновалов опрометчиво отбрасывается за воротами. Шайба оказывается у финнов и возвращается на «пятак», где ее переправляют в цель. Майк Пелино пускает в дело тренерский запрос на видеопросмотр, который оказывается спасительным. «Джокер» действовал в площади ворот, мешая вратарю – гола нет. Финский наставник в ярости.

Однако ярославцы еще не очухались после разворота событий и даже в большинстве выглядят беззубо. На последних секундах периода наши умудряются еще раз недоглядеть за настырными «джокерами» и за 4 секунды до сирены получить гол в раздевалку.

Исправлять промашку пришлось во втором периоде при игре в большинстве. Егор Аверин в борьбе у ворот финнов откинул шайбу на «пятак» Кудрявцеву, который на 31-й минуте сделал дубль. Через две минуты раскатившийся «бронепоезд» вновь выходил вперед, когда позиционная атака завершается кистевым броском защитника Максима Афанасьева. Трафик перед воротами дезориентирует вратаря – 3:2. Но удержать победный счет хотя бы до второго перерыва ярославцам ну удается. Через те же два минуты «джокеры» отвоевывают шайбу в нашей зоне и с «пятачка» восстанавливают паритет – 3:3. Мало того. В начале 3-го периода автор дубля Кудрявцев фолит, а финны с везением реализуют «лишнего» за несколько секунд до истечения штрафа Павла И вот тут спасителем Ярославля становится наш финский швед Магнус Пяярви-Свенссон. Его феноменальный гол на 50-й минуте наверняка станет украшением хит-парадов сезона КХЛ. Магнус на скорости ворвался в зону, финтом обошел защитника и по дуге выкатил на ворота, поставив точку броском под перекладину. Все попытки команды не уйти в дополнительное время были напрасны, хотя последние две минуты «бронепоезду» было тяжело пол обстрелами в меньшинстве, как так Стефан да Коста схлопотал удаление за выброс шайбы. Но отбились.

Отбились команды и в овертайме, что привело к той же серии штрафных бросков, как и месяц назад здесь же. Правда, тогда серию не требовалось продолжать после 10 бросков, потому что буллит Стафана Кронвалла стал победным. На сей раз потребовались дополнительные броски до первой ошибки. 15-й буллит мастерски забил Денис Алексеев, а 16-й бросок финнов так же мастерски парировал Коновалов «Йокерит» - «Локомотив» - 4:5 Б (2:1;1:2;1:1;0:0; Б 0:1)

ИСТОЧНИК KP.RU