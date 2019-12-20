«Буревестник» побеждает с трехзначным счетом

СЕГОДНЯ 09:26 2019-12-20T09:26:11+03:00

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Вернувшись домой после безвыигрышной поездки по Дальнему Востоку команда Михаила Терехова должна была в первом же матче на родном паркете «Вознесенского», что называется, кровь из носу выигрывать для восстановления своего реноме. Надо сказать, что соперники из Уфы для этого были как нельзя кстати, поскольку они не относятся к числу фаворитов суперлиги. Кроме того, в Ярославль «Уфимец» приехал не полным составом, только девятью игроками, что априори должно было обернуться проблемой, ибо нагрузка на них ожидалась солидная. Впрочем, в такой же ситуации проводит «Буря» последние встречи, так как по-прежнему из-за травмы не может выходить на паркет наша главная ударная сила – Артем Бутянковс. Вот и с Уфой ярославцы играли вдевятером, а фактически даже ввосьмером, поскольку Константин Помогалов провел на поле менее четырех минут.

Однако для гостей еще хуже стало положение всего через 20 секунд от стартового свистка, когда в борьбе под щитом Уфы неудачно, скажем так, припаркетился их ведущий игрок Громыко и повредил голеностоп, выбыв из игры. После этого игра шла как бы «восемь на восемь». Поначалу такой расклад был на руку ярославцам, которым удалось за семь минут соорудить двузначный отрыв – 17:7, что явно ослабило им бдительность в защите. Гости мгновенно включили «дальнобойные» орудия, чем низвели отставание к двум очкам. Пришлось Терехову вдарить в ответ таймаутом, чтобы вернуть своих подопечных в боеготовность. Еще более серьезный «разбор полетов» наставник «Бури» ожидаемо провел в большом перерыве, хотя первая половина матча уже была завершена с весомым отрывом - 52:36. Вторую половину матча команда Михаила Терехова уже проводила без провалов, не забывая четко действовать в защите, чем готовились быстрые ответы на чужое кольцо.

Достаточно указать, что ярославцы лучше по подборам под обоими щитами. Что касается результативности, то в очередной раз самым результативным у нас стал наш центровой Иван Нелюбов (22 очка), хотя в команде есть записные снайперы. Однако Джастин Роберсон, уступив Нелюбову всего одно очко, тем не менее своими трюками просто приводил публику в восторг. Чего стоит, например, его «данк» на последних секундах 3-го периода, когда Александр Корчагин, получив пас в стиле Ивана Едешко от своего кольца через все поле, из угла навесил мяч на налетавшего невысокого Джастина, который в каком-то космическом прыжке взлетел над кольцом Уфы и буквально запихнул туда мяч. Просто шедевр! На последний периода разыгравшаяся «Буря» выходит уже с двадцатиочковым перевесом и держит его на этом уровне до финальной сирены, но уже не столько за счет жесткой защиты, потеряв уже Александра Ермоловича за 5 фолов, сколько за счет атакующих комбинаций с явным прицелом на достижение заветного рубежа в три знака на табло – 100. И этот рубеж покоряется «Буре» после «трёхи» Корчагина «Буревестник» - «Уфимец» (Уфа) - 102 : 81 (22:19, 30:17, 25:22, 25:23)

ИСТОЧНИК KP.RU