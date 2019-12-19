2019-12-19T18:17:39+03:00
Общество

В Переславле открылся центр цифрового образования

«IT-куб» в регионе такой один
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Центр смогут посещать дети от 5 до 18 лет. ФОТО: правительство Ярославской областиЦентр смогут посещать дети от 5 до 18 лет. ФОТО: правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

День открытых дверей прошел в центре цифрового образования «IT-куб» в Переславле. Гостям показали оборудование, провели для них мастер-классы, показали возможные варианты применения наборов «Lego» и работу «Ozobot» - миниатюрного умного робота, который умеет ходить по нарисованным линиям.

По словам директора областного департамента образования Ирины Лободы, переславский центр станет еще одной площадкой для интеллектуального развития и досуга детей и подростков. Здесь ребята смогут изучать языки программирования, разрабатывать приложения для мобильных устройств, работать с данными, создавать виртуальную реальность, конструировать роботов…

Центр смогут посещать дети от 5 до 18 лет. Здесь будут проходить воркшопы, мастер-классы и другие массовые мероприятия, на которые смогут приехать ребята со всей области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
13-летнюю девочку, пропавшую в Мышкине, нашли спустя сутки поисков
В Переславле открылся центр цифрового образования
В Ярославле заменили трубу под Волгой, по которой питьевая вода поступает заволжанам
В Ярославле билет на волшебный троллейбус продают втридорога на сайте объявлений
Житель Азербайджана убил знакомого в Ярославле, а после сбежал на родину
«Мусорный беспредел». В Рыбинске развернулась война из-за места для контейнеров
В Рыбинске выпустили почтовую карточку с эмблемой НаШествия Дедов Морозов
59 новых ФАПов откроют в Ярославской области
Ярославские приставы записались на окраску волос к должнице, которая не возвращала долг по кредиту
Оклады медиков в Ярославской области будут увеличены на 10%
Перевернутое такси, ДТП с трамваем и легковушка на отбойнике: что произошло в Ярославле за последние часы
Путина спросили, пройдет ли в Ярославле Чемпионат мира по волейболу
У ярославской остановки снесло крышу
Спектакль Волковского театра покажут в прямой трансляции