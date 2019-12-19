В Переславле открылся центр цифрового образования

СЕГОДНЯ 18:17 2019-12-19T18:17:39+03:00

Центр смогут посещать дети от 5 до 18 лет. ФОТО: правительство Ярославской области

«IT-куб» в регионе такой один

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День открытых дверей прошел в центре цифрового образования «IT-куб» в Переславле. Гостям показали оборудование, провели для них мастер-классы, показали возможные варианты применения наборов «Lego» и работу «Ozobot» - миниатюрного умного робота, который умеет ходить по нарисованным линиям.

По словам директора областного департамента образования Ирины Лободы, переславский центр станет еще одной площадкой для интеллектуального развития и досуга детей и подростков. Здесь ребята смогут изучать языки программирования, разрабатывать приложения для мобильных устройств, работать с данными, создавать виртуальную реальность, конструировать роботов…

Центр смогут посещать дети от 5 до 18 лет. Здесь будут проходить воркшопы, мастер-классы и другие массовые мероприятия, на которые смогут приехать ребята со всей области.

ИСТОЧНИК KP.RU