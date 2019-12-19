2019-12-19T17:50:27+03:00
Общество

В Ярославле заменили трубу под Волгой, по которой питьевая вода поступает заволжанам

Дюкер был построен 50 лет назад
Полина Вачнадзе
Поделиться:
ФОТО: правительство Ярославской областиФОТО: правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Технические работы по замене дюкера через Волгу завершены. Трубопровод пролегает на полтора метра ниже дня реки и по нему питьевая вода поступает в Заволжский район.

Дюкер построили 50 лет назад и за это время он сильно износился. Сначала его проверили водолазы, после чего было принято решение заменить стальную трубу на современную из полиэтилена низкого давления.

Сейчас идет опрессовка труб, промывка и дезинфекция, после чего дюкер подключат к централизованной системе водоснабжения. Кстати, на время работ отключения водоснабжения не было, так как применялся метод протаскивания «труба в трубу».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
13-летнюю девочку, пропавшую в Мышкине, нашли спустя сутки поисков
В Переславле открылся центр цифрового образования
В Ярославле заменили трубу под Волгой, по которой питьевая вода поступает заволжанам
В Ярославле билет на волшебный троллейбус продают втридорога на сайте объявлений
Житель Азербайджана убил знакомого в Ярославле, а после сбежал на родину
«Мусорный беспредел». В Рыбинске развернулась война из-за места для контейнеров
В Рыбинске выпустили почтовую карточку с эмблемой НаШествия Дедов Морозов
59 новых ФАПов откроют в Ярославской области
Ярославские приставы записались на окраску волос к должнице, которая не возвращала долг по кредиту
Оклады медиков в Ярославской области будут увеличены на 10%
Перевернутое такси, ДТП с трамваем и легковушка на отбойнике: что произошло в Ярославле за последние часы
Путина спросили, пройдет ли в Ярославле Чемпионат мира по волейболу
У ярославской остановки снесло крышу
Спектакль Волковского театра покажут в прямой трансляции