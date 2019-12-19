В Ярославле заменили трубу под Волгой, по которой питьевая вода поступает заволжанам
Технические работы по замене дюкера через Волгу завершены. Трубопровод пролегает на полтора метра ниже дня реки и по нему питьевая вода поступает в Заволжский район.
Дюкер построили 50 лет назад и за это время он сильно износился. Сначала его проверили водолазы, после чего было принято решение заменить стальную трубу на современную из полиэтилена низкого давления.
Сейчас идет опрессовка труб, промывка и дезинфекция, после чего дюкер подключат к централизованной системе водоснабжения. Кстати, на время работ отключения водоснабжения не было, так как применялся метод протаскивания «труба в трубу».
ИСТОЧНИК KP.RU