В Ярославле заменили трубу под Волгой, по которой питьевая вода поступает заволжанам

СЕГОДНЯ 17:50 2019-12-19T17:50:27+03:00

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Технические работы по замене дюкера через Волгу завершены. Трубопровод пролегает на полтора метра ниже дня реки и по нему питьевая вода поступает в Заволжский район.

Дюкер построили 50 лет назад и за это время он сильно износился. Сначала его проверили водолазы, после чего было принято решение заменить стальную трубу на современную из полиэтилена низкого давления.

Сейчас идет опрессовка труб, промывка и дезинфекция, после чего дюкер подключат к централизованной системе водоснабжения. Кстати, на время работ отключения водоснабжения не было, так как применялся метод протаскивания «труба в трубу».

ИСТОЧНИК KP.RU