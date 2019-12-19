Житель Азербайджана убил знакомого в Ярославле, а после сбежал на родину

СЕГОДНЯ 17:00 2019-12-19T17:00:26+03:00

Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему удар ножом в область шеи, повлекший смерть. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Баку осудили 27-летнего гражданина Азербайджанской Республики, который совершил убийство в Ярославле. Установлено, что в ноябре 2015 года подсудимый вместе с приятелем ночью находился у одного из торговых центров Дзержинского района города.

- Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему удар ножом в область шеи, повлекший смерть, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Сразу после совершения преступления мужчина скрылся. Чтобы избежать наказания за убийство он выехал в Азербайджанскую республику.

Данная мера не освободился преступника от ответственности. Уголовное дело было направлено в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики. Бакинский суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU