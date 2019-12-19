2019-12-19T17:00:48+03:00
Общество

В Ярославле билет на волшебный троллейбус продают втридорога на сайте объявлений

Власти временно приостановили официальные продажи из-за наплыва желающих
Роман РЫЖИКОВ
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Дорого - потому что мало!Дорого - потому что мало!
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Ярославские ельцы начали продавать билеты на «волшебный троллейбус». Спекулянты задрали цену в три раза, но готовы поторговаться. Так, на сайте бесплатных объявлений появилась запись о продаже билета за 600 рублей. Но в честь Нового года журналисту КП перекупщик пообещал скидку в сто рублей. Но не смог дать никаких гарантий, что по этому билету удастся прокатиться.

Хочешь жить - умей вертеться Фото: Роман РЫЖИКОВ

Хочешь жить - умей вертетьсяФото: Роман РЫЖИКОВ

Напомним, 14 декабря стартовала продажа билетов на «волшебные маршруты». Одна штука – одно место и один подарок. Праздничный транспорт будет курсировать по традиционному маршруту от вокзала Ярославль-Главный по улице Свободы до площади Волкова и обратно.

Традиционно, желающих приобрести билет очень много. В этом году от наплыва посетителей система дала сбой и продажи временно приостановили. Начнутся вновь они уже 21 декабря.

Обратите внимание! Билеты являются именными! При возникновении спорных ситуаций контролер может попросить вас предоставить документы!

Список мест, где билеты можно купить недорого и официально

ИСТОЧНИК KP.RU

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