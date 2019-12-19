2019-12-19T16:43:34+03:00
Общество

«Мусорный беспредел». В Рыбинске развернулась война из-за места для контейнеров

Коммунальщики не выдержали и установили бункер для мусора
Полина Вачнадзе
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Бункер откатить в другое место очень сложно. ФОТО: администрация РыбинскаБункер откатить в другое место очень сложно. ФОТО: администрация Рыбинска
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Мусорный беспредел творится на улице Молодежной в Рыбинске. Местные жители никак не могут определиться с местом установки контейнеров для сбора бытовых отходов и демонстрируют свое несогласие радикальными способами. Например, выкатывают контейнеры на проезжую часть или устраивают свалку прямо на дороге. Чтобы призвать людей к совести, удобные контейнеры коммунальщики заменили на восьмикубовый бункер – его откатить в другое место очень сложно.

Создание и содержание контейнерной площадки – обязанность собственников, которую делегируют управляющим компаниям. Таким образом, именно УК должны решить вопрос с обустройством места сбора ТКО, но в домах на улицах Молодежной 6 и 6а, Лизы Чайкиной 7а и 7б и Глеба Успенского решение до сих пор не принято.

30 октября на собрании жители этой «коробки» домов решили установить мусорную площадку за музыкальной школой. Но это охранная зона и «чужая» земля. Рыбинцам предложили выбрать другое место, но прошло два месяца – решения нет.

- Вместо этого жители стали регулярно выкатывать два контейнера, которые выставил им регоператор на придомовой территории, на проезжую часть в районе детского сада №5 и Пенсионного фонда. Кроме того, устроили несанкционированную свалку прямо на дороге, - говорит заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Алла Тетюшкина.

Коммунальные службы свалку с дороги постоянно убирали, а контейнеры ставили на место. Но после очередного перемещения нервы не выдержали – мусорные баки заменили на восьмикубовый бункер. Коммунальщики надеются, что это наконец-то заставит рыбинцев принять решение о размещении контейнеров. Как только это будет сделано, бункер увезут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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