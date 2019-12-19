2019-12-19T14:20:07+03:00
Происшествия

Перевернутое такси, ДТП с трамваем и легковушка на отбойнике: что произошло в Ярославле за последние часы

В ярославских пабликах появились фотографии
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Татьяна ПоповаФОТО: Татьяна Попова
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За последние несколько часов в Ярославле произошло несколько странных аварий.

На окружной дороге в сторону Брагино «Шкода» залетела задними колесами на отбойник. Очевидцы выложили в сеть фотографию, на которой видно, что за рулем автомобиля сидит напуганная девушка.

А у КЗЦ «Миллениум» перевернулся автомобиль такси. В комментариях к посту на «Первом Ярославском Автопортале» подписчики предположили, что водитель мог наехать на стойку шлагбаума и потерять устойчивость.

ФОТО: Станислав Денисюк

ФОТО: Станислав Денисюк

В Дзержинском районе рядом с кинотеатром «Победа» трамвай не поделил дорогу с белой легковушкой. А точнее – рельсы.

– Ждут ГАИ, – пояснила проходившая мима ярославна.

ФОТО: Катя Балашова

ФОТО: Катя Балашова

ИСТОЧНИК KP.RU

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