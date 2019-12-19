Перевернутое такси, ДТП с трамваем и легковушка на отбойнике: что произошло в Ярославле за последние часы
За последние несколько часов в Ярославле произошло несколько странных аварий.
На окружной дороге в сторону Брагино «Шкода» залетела задними колесами на отбойник. Очевидцы выложили в сеть фотографию, на которой видно, что за рулем автомобиля сидит напуганная девушка.
А у КЗЦ «Миллениум» перевернулся автомобиль такси. В комментариях к посту на «Первом Ярославском Автопортале» подписчики предположили, что водитель мог наехать на стойку шлагбаума и потерять устойчивость.
ФОТО: Станислав Денисюк
В Дзержинском районе рядом с кинотеатром «Победа» трамвай не поделил дорогу с белой легковушкой. А точнее – рельсы.
– Ждут ГАИ, – пояснила проходившая мима ярославна.
ФОТО: Катя Балашова
ИСТОЧНИК KP.RU