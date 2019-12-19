Путина спросили, пройдет ли в Ярославле Чемпионат мира по волейболу

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-19T14:17:19+03:00

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На пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина журналист Арсений Кондратьев спросил главу государства о перспективах развития регионов, связанных с недавним решением WADA.

- С отменой участия наших спортсменов в международных соревнованиях возник большой вопрос о проведении других каких-то крупных соревнований, а Ярославль был одной из площадок, где планировалось провести чемпионат мира по волейболу в 2022 году, - сказал журналист ГТРК-Ярославия. - Для Ярославля, как и для других городов, это уникальная возможность для строительства каких-то новых спортивных объектов, развития транспортной и туристической инфраструктуры. Отпадает ли у нас и у других городов такая возможность?

Владимир Путин ответил весьма обнадеживающе:

-Я думаю, что нет, ведь WADA не запретила проводить соревнования, а только рекомендует международным федерациям не делать этого, - заявил президент. - Чемпионат Европы по футболу, например, все равно будет. Я недавно встречался с руководителем этой структуры, он прямо сказал : «Билеты проданы». WADA же не вернет деньги за билеты - это ерунда.

Глава государства предположил, что Чемпионат мира по волейболу все-таки пройдет.

- Мне кажется, надо спокойно дождаться соответствующих решений, в том числе - арбитражного суда. Тогда мы поймем ,в каком положении находимся. Но российские спортсмены готовились и будут готовиться ко всем соревнованиям. У нас замечательные ребята, они еще не раз порадуют нас победами! – подытожил президент.

ИСТОЧНИК KP.RU