У ярославской остановки снесло крышу

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-19T13:28:34+03:00

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В Ярославле у остановки «Улица Лескова» снесло крышу. Горожанам, ожидающим транспорта, остается только мокнуть под сырым снегом и дождем.

– Если поверх поликарбоната в местах креплений была бы применена лента, а не просто кровельный саморез, то не должно было бы сдувать, – комментируют местные эксперты в группе «Подслушано в Ярославле!»

Кстати, в ночь со среды на четверг из-за сильных порывов ветра в центре города упала новогодняя инсталляция.

Синоптики и МЧС предупредили жителей области, что ветер еще может усилиться до 25 метров в секунду. Будьте осторожны и не ходите вблизи слабоукрепленных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU