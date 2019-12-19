2019-12-19T12:51:50+03:00
Звезды

Спектакль Волковского театра покажут в прямой трансляции

Сегодня зрители в режиме онлайн смогут увидеть спектакль «Москва – Петушки»
Полина Вачнадзе
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Прямая трансляция спектакля пройдет на портале Культура.РФ 19 декабря в 19:00. ФОТО: театр им.Ф.ВолковаПрямая трансляция спектакля пройдет на портале Культура.РФ 19 декабря в 19:00. ФОТО: театр им.Ф.Волкова
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Прямая трансляция спектакля «Москва – Петушки» пройдет на портале Культура.РФ сегодня, 19 декабря, в 19:00.

Показ состоится в рамках проекта «Театральная Россия», который реализуется благотворительным фондом «Мир и гармония» при поддержке Министерства культуры. После окончания спектакля зрители, в том числе и те, кто посмотрят его в Интернете, смогут обсудить постановку: у них будет возможность задать вопросы, которые переадресуют ведущим в Ярославль.

- Меня очень вдохновляет эта идея: увеличить количество зрителей в десятки и сотни раз благодаря проекту «Театральная Россия». Театр – это коллективное дело, во всех смыслах, в том числе и в последующем после спектакля разговоре со зрителем, - прокомментировал событие художественный руководитель Ярославского театра драмы им.Ф.Волкова Сергей Пускепалис.

В спектакле играют Кирилл Искратов (Веничка), Елена Шевчук. Евгения Родина, Виталий Даушев, Илья Варанкин, Николай Зуборенко, Семен Иванов. Режиссер Денис Азаров.

Спектакль длится 2 часа 10 минут. Возрастные ограничения 18+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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