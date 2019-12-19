МЧС предупреждает: на Ярославль идет шквалистый ветер и снегопады
Будьте осторожны на дорогах
На улицах города возможен гололедФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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МЧС предупредило жителей Ярославской области об усилении северо-западного ветра. Его порывы достигнут 20-25 метров в секунду. На дорогах образуется гололед.
Также возможны чрезвычайные ситуации, затруднение работы транспорта, обрывы линий электропередач, обрушение слабых конструкций и крыш, а также ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ.
Но есть и хорошая новость – в городах региона наконец-то выпадет снег.
– Будьте осторожны, есть вероятность увеличения количества ДТП, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU