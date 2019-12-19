В Ярославской области без света остались 2600 человек
На данный момент энергоснабжение, нарушенное из-за непогоды, восстанавливает 49 бригад, куда входят 55 единиц техники и 137 энергетиков.
- Специалисты сразу приступили к ликвидации последствий стихии. Большинство повреждений на линиях электропередач, которые были обнаружены вечером и ночью, под утро были восстановлены. Однако уже с 7 утра начала поступать информация о новых, ситуация меняется ежечасно, - пояснил заместитель директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Михаил Кузнецов.
Из-за разгула ветра без света остались примерно 2600 человек. Удар пришелся в основном на населенные пункты Борисоглебского, Некоузского, Тутаевского, Большесельского, Ярославского, Рыбинского районов, пострадал и Переславль. На 10 часов утра без света оставались 7 социальных объектов: школы, детские сады и фельдшерско-акушерские пункты в Большесельском и Тутаевском районах, а также Переславле. Больше всего отключений в Ивняковском и Кузнечихинском сельских поселениях.
ИСТОЧНИК KP.RU