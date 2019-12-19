В Ярославле в районе домов культуры в новогоднюю ночь ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 11:42 2019-12-19T11:42:58+03:00

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Из-за новогодних гуляний с 18:00 31 декабря до 06:00 1 января в районе ДК им.А.М.Добрынина вводится временное ограничение движения транспортных средств. Проезд будет запрещен по проспекту Толбухина, проспекту Ленина, улицам Некрасова, Щапова, Юбилейной площади. Кроме того, на Юбилейной площади в районе остановки у дома культуры вводится временное ограничение остановки и стоянки.

С 18 часов 31 декабря до окончания всех праздничных мероприятий 1 января также вводится ограничение на движение транспорта рядом с домами культуры «Гамма», «Нефтяник», «Радий», «Судостроитель», «Энергетик» и молодежного центра «Красный Перевал». Также в районе этих ДК и ДК «Красный Перекоп» вводится временное ограничение остановки и стоянки автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU