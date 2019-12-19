Судимый ярославец украл из незапертой машины сумку с документами и спортивную куртку

СЕГОДНЯ 11:42 2019-12-19T11:42:23+03:00

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В полицию Красноперекопского района поступило заявление от 37-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что припарковал свою машину на улице Титова, но забыл закрыть. Из автомобиля вытащили спортивную куртку и рюкзак, в котором были документы, ключи и банковская карта с пин-кодом. Чуть позже со счета пропало 11 тысяч 500 рублей.

Правоохранители нашли подозреваемого. 33-летний ярославец уже был судим и не спешил найти работу.

– По данному факту подразделением дознания возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU