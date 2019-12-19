Несколько населенных пунктов в Ярославской области из-за сильного ветра остались без света

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-19T11:29:42+03:00

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Сегодня ночью от стихии пострадали несколько населенных пунктов Ярославской области. Северо-западный ветер, порывы которого временами достигали 20-25 метров с секунду, нарушили электроснабжение Борисоглебского, Некоузского, Переславского, Тутаевского и Большесельского районов.

Сейчас последствия стихии ликвидируют 49 бригад энергетиков, задействованы сотрудники и техника МЧС.

Как сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Ярославской области, на социально значимых объектах, таких как больницы, образовательные учреждения, отключений света нет. Обошлось в этот раз, по данным ведомства, без поваленных деревьев и оторванных крыш.

Экстренное предупреждение сохраняется до конца сегодняшнего дня, однако, не исключено, что бушевать стихия продолжит и завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU