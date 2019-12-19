Несколько населенных пунктов в Ярославской области из-за сильного ветра остались без света
Сегодня ночью от стихии пострадали несколько населенных пунктов Ярославской области. Северо-западный ветер, порывы которого временами достигали 20-25 метров с секунду, нарушили электроснабжение Борисоглебского, Некоузского, Переславского, Тутаевского и Большесельского районов.
Сейчас последствия стихии ликвидируют 49 бригад энергетиков, задействованы сотрудники и техника МЧС.
Как сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Ярославской области, на социально значимых объектах, таких как больницы, образовательные учреждения, отключений света нет. Обошлось в этот раз, по данным ведомства, без поваленных деревьев и оторванных крыш.
Экстренное предупреждение сохраняется до конца сегодняшнего дня, однако, не исключено, что бушевать стихия продолжит и завтра.
ИСТОЧНИК KP.RU