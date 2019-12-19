Мыши или чебурашки? В центре Ярославля ветер сдул новогодние скульптуры
На площади Юности появились летающие мыши. Без крыльев, но с огромными ушами, которые, по мнению горожан, и стали причиной полета грызунов с постамента на тротуар.
Это случилось 19 декабря, в ночь со среды на четверг, и в сторону властей тут же посыпались колкости.
– Хорошо, что ребёнка не убило или ещё кого-нибудь, – возмущается Михаил. – Почему за халатность никто не привлечён?
Поддерживающие гневные комментарии люди желали, чтобы в следующий раз упавший мышонок долетел до мэрии и чиновников, которые не проконтролировали установку скульптур.
– В интернете бы посмотрели, как эти грызуны выглядят, – а некоторые ярославцы начали сомневаться, а точно ли это мышки, а не чебурашки.
ИСТОЧНИК KP.RU