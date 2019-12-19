Мыши или чебурашки? В центре Ярославля ветер сдул новогодние скульптуры

СЕГОДНЯ 11:04 2019-12-19T11:04:09+03:00

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На площади Юности появились летающие мыши. Без крыльев, но с огромными ушами, которые, по мнению горожан, и стали причиной полета грызунов с постамента на тротуар.

Это случилось 19 декабря, в ночь со среды на четверг, и в сторону властей тут же посыпались колкости.

– Хорошо, что ребёнка не убило или ещё кого-нибудь, – возмущается Михаил. – Почему за халатность никто не привлечён?

Поддерживающие гневные комментарии люди желали, чтобы в следующий раз упавший мышонок долетел до мэрии и чиновников, которые не проконтролировали установку скульптур.

– В интернете бы посмотрели, как эти грызуны выглядят, – а некоторые ярославцы начали сомневаться, а точно ли это мышки, а не чебурашки.

ИСТОЧНИК KP.RU