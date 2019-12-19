Камбэк в 90-е: на центральной улице Ярославля открылась предновогодняя ярмарка с привкусом провинции

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-19T10:16:33+03:00

Здесь вы можете выбрать барсетку на любой вкус, и не только

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- Предновогодняя ярмарка легкой промышленности открылась сегодня на улице Кирова в областном центре. Более 40 российских предприятий и дизайнеров представляют одежду, текстиль, изделия из хлопка, льна и шерсти, кожгалантерею и аксессуары ручной работы, - рассказали в правительстве.

- Без слёз теперь на главную туристическую улицу города не взглянешь. Ещё как-то можно было бы смириться с ярмарочными домиками, но палатки, которые очень напоминают рынок из 90-х - это, по-моему, совсем уж перебор, - отозвались ярославцы.

На любимой ярославцами и туристами пешеходной улице появились палатки со всякой всячиной. Сюда предприниматели из Ярославской области и соседних регионов привезли свой товар. Выглядит все это очень колхозно, а "уникальный товар" вгоняет в тоску.

К сожалению предпринимателей и радости горожан, базар продлится только до 28 декабря. До этого времени с 10 до 19 часов здесь можно купить барсетку, розовый берет, настенный календарь, глиняную чашку, халат и брюки в клеточку.

Можно, кстати, и самим поучаствовать в ярмарке. По всем вопросам – по телефону: +7 (916) 185-74-47.

ИСТОЧНИК KP.RU