Ярославец, пострадавший при взрыве газа на улице Панина, умер в реанимации
С 30 ноября врачи пытались спасти молодого человека, но не удалось
ФОТО: мэрия Ярославля
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18-летний ярославец, который пострадал при взрыве бытового газа в доме на улице Панина, вчера, к сожалению, скончался.
- Несмотря на все попытки врачей ему жизнь, молодой человек вчера умер в реанимации. У него были ожоги 90% тела первой и второй степени, - сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.
Напомним, что ЧП произошло 30 ноября в Дзержинском районе Ярославля. Взрыв раздался в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома.
ИСТОЧНИК KP.RU