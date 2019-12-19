Ярославец, пострадавший при взрыве газа на улице Панина, умер в реанимации

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-19T10:06:31+03:00

С 30 ноября врачи пытались спасти молодого человека, но не удалось

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18-летний ярославец, который пострадал при взрыве бытового газа в доме на улице Панина, вчера, к сожалению, скончался.

- Несмотря на все попытки врачей ему жизнь, молодой человек вчера умер в реанимации. У него были ожоги 90% тела первой и второй степени, - сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Напомним, что ЧП произошло 30 ноября в Дзержинском районе Ярославля. Взрыв раздался в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU