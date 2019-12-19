Напомнит о море. Ярославским должникам подарят мыло «Очищающее» цвета морской волны

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-19T10:01:01+03:00

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В канун новогодних праздников судебные приставы по традиции проводят Всероссийскую акцию «Узнай о своих долгах». В Ярославской области сотрудники ведомства подошли к этому мероприятию творчески: каждый, кто завтра, 20 декабря, обратится в мобильный пункт приставов и проверит, есть ли у него долги, получит в подарок мыло ручной работы «Очищающее».

- Цвет подарка – морской волны - выбран не случайно. Гражданам, которые имеют крупные задолженности, он напомнит о море, на которое они могут не попасть в новогодние праздники из-за запрета на выезд за рубеж, - поясняют в пресс-службе Управления ФССП по Ярославской области. – Тем, кто не планирует выезд за границу, подарок напомнит о том, что Новый год нужно встречать чистым, в том числе и от долгов. Кстати, сварить такое «очищающее» мыло придумали дети, родители которых не платят алименты.

В Ярославле мобильный пункт откроется 20 декабря в ТЦ «Аура», он будет работать с 16 до 19 часов.

Кстати, в этом году ярославские приставы уже проводили необычную акцию в преддверии Пасхи. К куличам они приложили не простые бумажки, которые можно просто выкинуть, а магниты со ссылкой на сайт ведомства, где можно узнать о своих долгах.

ИСТОЧНИК KP.RU