2019-12-19T10:43:05+03:00
Происшествия

В Ярославской области пропала 13-летняя девочка

Настя Пыльнова ушла из дома в Мышкине
Роман РЫЖИКОВ
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Полиция и волонтеры объявили о поиске пропавшей в Ярославской области Анастасии Пыльновой. 13-летняя девушка ушла из дома в Мышкине 18 декабря и до сих пор не вернулась. О ее местонахождении ничего не известно.

Девушка невысокого роста, около 160 сантиметров, среднего телосложения. Волосы светло-русые, глаза серые. Выглядит на свой возраст.

Настя была одета в черную куртку ниже колена, синие камуфлированные брюки, синие зимние сапоги-дутыши, серую шапку с бамбошкой.

Если вы знаете, где может быть девушка, или видели ее после 18 декабря, пожалуйста, обратитесь в полицию по номерам: 02, 102 и 112, в Мышкинский межрайонный следственный отдел: 8(48544) 2-44-83, или позвоните волонтерам по телефону 89109640838.

ИСТОЧНИК KP.RU

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