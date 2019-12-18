2019-12-18T23:07:10+03:00
Общество

«Мне только спросить»: в рыбинской поликлинике появился уморительный, но полезный электронный талон

Посетители отмечают, что в очереди появился хоть какой-то порядок
Роман РЫЖИКОВ
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Говорят, нововведение существенно облегчило жизни и очереди, и врачам. Фото: Татьяна Акимова/vk.comГоворят, нововведение существенно облегчило жизни и очереди, и врачам. Фото: Татьяна Акимова/vk.com
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Электронная очередь должна была бороться с этим злом, но вместо этого, она возвела его в абсолют. В Рыбинской поликлинике появился электронный билет «только спросить». Как говорится, в аду для них припасен специальный котел, а в больнице № 2 теперь и отдельная очередь. На удивление, вместе с нововведением пришел и порядок.

Счастливый билетик направляет пациентов в регистратуру, где они могут расспросить о чем угодно.

Ноу-хау пришлось ярославцам по нраву. Пользователи соцсетей считают, что это может существенно облегчить жизнь и очереди, и врачам.

- Думаю, правильно! А то сидишь по два часа с явочкой... А "только спросить" идут и идут.. И каждый спрашивает минут по десять, как минимум! – пишет Марина Назарова.

Ну а пока ярославцам приходится записываться по старинке - уже с большими очередями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Мне только спросить»: в рыбинской поликлинике появился уморительный, но полезный электронный талон
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