2019-12-18T20:26:14+03:00
Происшествия

Избил 15-летнюю девушку, убил знакомого, порезал соседей. Слетевшего с катушек 20-летнего парня посадили за решетку

В Ростове расследуют уголовное дело злостного преступника
Роман РЫЖИКОВ
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Парень обвиняется сразу по нескольким статьямПарень обвиняется сразу по нескольким статьямФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Молодого жителя Ярославской области посадили за решетку за целую серию преступлений различной тяжести. 20-летний парень из Ростова, несомненно, опасен для общества. Посудите сами.

В августе он избил 15-летнюю девчонку «из хулиганских побуждений». Это произошло возле одного из домов по улице Спартаковской. Ей повезло отделаться легким вредом здоровью. В сентябре – украл продукты. Через несколько дней в гостях у знакомой избил другого гостя так, что он скончался в больнице. Драка произошла на лестничной клетке, на шум вышли соседи – двое мужчин. Одного он слегка порезал ножом, а второму причинил серьезные раны.

Сейчас юный злодей содержится под стражей, его уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. У следствия достаточно доказательств, а уголовные дела заведены сразу по нескольким статьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Избил 15-летнюю девушку, убил знакомого, порезал соседей. Слетевшего с катушек 20-летнего парня посадили за решетку
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