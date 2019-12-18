Массовое ДТП под Ярославлем: в аварии с шестью машинами пострадали люди

СЕГОДНЯ 18:10 2019-12-18T18:10:41+03:00

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В минувший вторник, 17 декабря, в Ярославской области произошло крупное ДТП. На трассе «Холмогоры» около 11 часов столкнулись сразу шесть машин. Это произошло у деревни Яксайка в Даниловском районе.

По предварительной информации, грузовой «Рено» врезался в попутный «Мерседес», который от удара выехал на полосу встречного движения. Он столкнулся с «четырнадцатой» и «Матизом», в который впоследствии врезался «Опель». На встречной полосе «Шкода» столкнулась с фурой.

На место выезжал экипаж МЧС, спасатели сообщили о пострадавших.

В больницу доставлены водитель и пассажир «Опеля» и годовалый малыш.

ИСТОЧНИК KP.RU