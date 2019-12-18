2019-12-18T17:41:25+03:00
Общество

Почему не Lada? В ярославскую ГИБДД поступили новенькие «Skoda Octavia»

Ярославцы попытались сосчитать, из скольких иномарок состоял кортеж с мигалками
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
На службу в областную ГИБДД поступило 34 иномаркиНа службу в областную ГИБДД поступило 34 иномаркиФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Ярославских нарушителей теперь будут догонять новенькие «Skoda Octavia». 34 иномарки поступили на службу в областную ГИБДД.

- Машины переданы региону в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - уточняют в пресс-службе правительства Ярославской области.

В этом году на машины для ГИБДД потратили больше 60 миллионов рублей.

- Почему не «LADA Vesta?» - негодуют ярославцы. Кортеж иномарок с мигалками промчался по проспекту Фрунзе на радость публике.

Почему не Lada?.Видео: Пoдслушано Ярославль/vk.com

Отечественные легковушки среди новинок тоже есть. Правда, всего четыре «Гранты».

Кстати, далеко не все машины останутся в городе. Иномарки отправятся в Рыбинск, Тутаев, Некоуз, Гаврилов-Ям, Некрасовской, Данилов, Углич и Ростов. 13 машин пойдут в отдельный батальон дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Ярославской области. Еще две – в отдельный специализированный взвод ДПС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Избил 15-летнюю девушку, убил знакомого, порезал соседей. Слетевшего с катушек 20-летнего парня посадили за решетку
Массовое ДТП под Ярославлем: в аварии с шестью машинами пострадали люди
Почему не Lada? В ярославскую ГИБДД поступили новенькие «Skoda Octavia»
Ярославский предприниматель задолжал сотрудникам 1,5 миллиона рублей зарплаты
Экстренное предупреждение от МЧС: в Ярославле усилится ветер, на дорогах возможен гололед
16-летний футболист ярославского «Шинника» попал в сборную России
Какую выплату будут получать ярославские многодетные семьи в 2020 году?
Бывшего лидера переславской «Единой России» Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве, арестовали
В Ярославских школах детей учат финансовой грамотности
Ярославца задержали с крупной партией наркотиков
В Переславле мужчина наелся в ресторанах экзотических блюд и ушел не расплатившись
В Ярославле уже можно прокатиться на красиво украшенных трамваях и троллейбусе. Расписание
«Спасибо от Сбербанка» запускает новогоднюю акцию и заявляет, что подарков хватит на всех
Водитель должен выплатить компенсацию сбитым пешеходам, которые шли по дороге
Школа №33 в Ярославле выиграла грант в 6 миллионов рублей
Рыбинский подросток исчез на 3 дня, а потом спокойно пришел в школу
В Рыбинске пенсионер отдал мошенникам крупную сумму
Победный гол Андрея Маркова в овертайме
В Переславле-Залесском сын спас мать-продавщицу от вооруженного покупателя
В Рыбинске нашли мертвым заключенного одной из колоний
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга посетил Ярославль
Умер за рулем? В Ярославле на Суздальском шоссе водитель ВАЗ спровоцировал тройное ДТП
Хинштейн : Депутат Владимир Корнилов сознался в убийстве таксиста
Ярославец украл из магазина платежный терминал и вытащил наличку
Из-за «Дела Корнилова» в Переславль приедет комиссия Генсовета «Единой России»
Несколько жильцов аварийного дома в Красном Профинтерне наконец-то получили ключи от новых квартир