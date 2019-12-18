Почему не Lada? В ярославскую ГИБДД поступили новенькие «Skoda Octavia»
Ярославских нарушителей теперь будут догонять новенькие «Skoda Octavia». 34 иномарки поступили на службу в областную ГИБДД.
- Машины переданы региону в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - уточняют в пресс-службе правительства Ярославской области.
В этом году на машины для ГИБДД потратили больше 60 миллионов рублей.
- Почему не «LADA Vesta?» - негодуют ярославцы. Кортеж иномарок с мигалками промчался по проспекту Фрунзе на радость публике.
Почему не Lada?.Видео: Пoдслушано Ярославль/vk.com
Отечественные легковушки среди новинок тоже есть. Правда, всего четыре «Гранты».
Кстати, далеко не все машины останутся в городе. Иномарки отправятся в Рыбинск, Тутаев, Некоуз, Гаврилов-Ям, Некрасовской, Данилов, Углич и Ростов. 13 машин пойдут в отдельный батальон дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Ярославской области. Еще две – в отдельный специализированный взвод ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU