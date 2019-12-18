Экстренное предупреждение от МЧС: в Ярославле усилится ветер, на дорогах возможен гололед
Порывы будут достигать 25 метров в секунду
Вместе с ветром в город придет снег с дождемФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На мобильные телефоны Ярославцев пришло оповещение от спасателей: в регионе ожидается усиление ветра. Порыва с северо-запада будут достигать 20-25 метров в секунду.
Кроме ветра врасплох может застать гололед и мокрый снег.
- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на автодорогах федерального и местного значения, увеличением количества ДТП, - добавляют в МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU