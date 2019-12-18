2019-12-18T15:34:32+03:00
Спорт

16-летний футболист ярославского «Шинника» попал в сборную России

Максим Винокуров сыграл на сборах против Сербии
Роман РЫЖИКОВ
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Максим Винокуров - крайний полузащитник «черно-синих»Максим Винокуров - крайний полузащитник «черно-синих»Фото: Андрей КОМИССАРОВ
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Футболист ярославского «Шинника» Максим Винокуров сыграл за сборную России 2003 года рождения в Сербии. Именно там прошел учебно-тренировочный сбор, на который вызвали молодого спортсмена.

- Когда я узнал о приглашении, я был в небольшом шоке, - признается Максим. – Я даже не мог рассчитывать на это, поэтому первые эмоции были смешанными.

Крайний полузащитник «черно-синих» играл в обоих контрольных матчах против сербов. 10 декабря он вышел на поле уже на 60-й минуте. К сожалению, одержать победу над хозяевами нашим ребятам не удалось. Следующий матч Максим начал в стартовом составе и провел на поле половину игрового времени. Игра окончилась со счетом 3:3.

- Первый матч я начал на скамейке, но, когда все же вышел, смог сделать несколько полезных действий, тренер остался доволен моей игрой,- делится футболист. – Во втором матче я отличился голевой передачей!

Максим говорит, что выход на поле в форме сборной – огромная ответственность.

- Меня переполняли эмоции! Я ощущал большой груз ответственности, в первую очередь, за себя и за страну.

Юноша надеется, что попадет в основной состав сборной после прошедшего сбора. Уже сейчас он понимает важность этого вызова для его карьеры. Страсть к футболу Максиму привил отец, в семь лет парень пришел в «Шинник», с тех пор его семья всячески поддерживала стремление спортсмена достичь высот.

Пресс-служба ярославского клуба приводит слова старшего тренера сборной Станислава Коротаева в интервью официальному сайту РФС: - Завершившийся сбор в Сербии носил селекционный характер. Есть ряд футболистов, которые обратили на себя внимание, которым можно давать шансы, вводить под основной состав. Мы будем внимательно за ними следить.

Желаем Максиму удачи!

ИСТОЧНИК KP.RU

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