Какую выплату будут получать ярославские многодетные семьи в 2020 году?

СЕГОДНЯ 13:36 2019-12-18T13:36:43+03:00

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В Ярославской области в следующем году сохранится ежемесячная выплата на третьего и последующего ребенка, родившегося после 31 января 2012 года. На данный момент она составляет 10235 рублей.

В следующем году ее размер увеличится до 10682 рублей. Однако право на данную выплату имеют не все многодетные семьи. Сейчас ее получают ярославцы, у которых среднедушевой доход семьи ниже, чем в среднем по региону.

С 1 января вступают в силу изменения в госпрограмму «Социальная поддержка граждан». Выплату смогут получать семьи со среднедушевым доходом меньше двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе за второй квартал предыдущего года. То есть в Ярославской области претендовать на выплату в следующем году смогут семьи ос среднедушевыми доходом менее 23262 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU