Бывшего лидера переславской «Единой России» Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве, арестовали

СЕГОДНЯ 13:11 2019-12-18T13:11:51+03:00

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Бывшего депутата переславской городской думы, председателя фракции «Единой России» Владимира Корнилова, подозреваемого в убийстве Павла Чередникова, арестовали на два месяца. Бывший депутат пробудет за решеткой, по крайней мере, до 16 февраля.

Напомним, тело 60-летнего таксиста обнаружили на остановке в Троицкой Слободе 14 декабря. Причиной смерти назвали асфиксию, а лицо убитого обгорело – по предварительной информации Корнилов избил Чередникова, задушил, а потом облил голову жертвы горючим и поджег.

Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Владимир Корнилов признался в преступлении.

В Переславль до конца недели прибудет комиссия Генерального совета «ЕР». Корнилова из партии исключили.

ИСТОЧНИК KP.RU