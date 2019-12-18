Ярославца задержали с крупной партией наркотиков

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-18T12:55:02+03:00

Оперативники считают, что вещество предназначалось для продажи

Изменить размер текста: A A

По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере задержан 18-летний ярославец. У него изъяли синтетический препарат весом около 180 граммов.

Полицейские считают, что вещество предназначалось для дальнейшего сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере». Подозреваемый свою вину признал, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU