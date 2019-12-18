Ярославца задержали с крупной партией наркотиков
Оперативники считают, что вещество предназначалось для продажи
Возбуждено уголовное делоФото: Алексей БУЛАТОВ
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По подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере задержан 18-летний ярославец. У него изъяли синтетический препарат весом около 180 граммов.
Полицейские считают, что вещество предназначалось для дальнейшего сбыта.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере». Подозреваемый свою вину признал, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU