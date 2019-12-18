В Переславле мужчина наелся в ресторанах экзотических блюд и ушел не расплатившись

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-18T12:41:07+03:00

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Такому клиенту в ресторане Переславля сначала, явно, обрадовались. Мужчина заказывал в основном экзотические и дорогие блюда и алкоголь, поэтому счет обещал быть не из скромных. Так и оказалось, вот только оплачивать его гурман-злоумышленник не спешил и ушел из ресторана по-английски, не прощаясь. Так же вкусно, сытно и бесплатно мужчина пообедал в кафе. Общая сумма двух заказов составила больше 10 тысяч рублей.

Правда, любителя поесть на халяву быстро задержали. Подозреваемому 25 лет, он нигде не работает, ранее уже не раз был судим. Он честно признался, что, делая заказ, не собирался оплачивать счета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Так что в ближайшие несколько лет мужчина бесплатной едой будет обеспечен, но вряд ли она окажется экзотической и дорогой.

ИСТОЧНИК KP.RU