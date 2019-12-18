Школа №33 в Ярославле выиграла грант в 6 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-18T09:53:10+03:00

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6 миллионов рублей, выигранные школой, предназначены на реализацию инновационного образовательного проекта «Техноажур», в котором соединяются три предмета: математика, информатика и технология.

В рамках проекта в образовательном учреждении следующей осенью пройдут три фестиваля. Первый – «АжурФиксики» - для дошколят и учеников младших классов, на «Ажурфиксе» свои идеи представят учащиеся среднего звена. Третий фестиваль, «ВАжуре», станет ярмаркой педагогических проектов.

Для успешной реализации проекта школе необходимо современное оснащение, поэтому здесь будет создан мобильный компьютерный класс для организации групповой работы. Компьютер преподавателя будет оснащен мультимедийным комплектом для записи видеоуроков, организации онлайн-консультаций и проведения вебинаров. Планируется закупка программируемого компактного манипулятора с блоками расширения, на основе которого можно создавать модели производственных процессов.

ИСТОЧНИК KP.RU