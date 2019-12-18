2019-12-18T09:53:10+03:00
Общество

Школа №33 в Ярославле выиграла грант в 6 миллионов рублей

Деньги от Министерства просвещения РФ пойдут на инновационный проект
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Здесь будет создан мобильный компьютерный класс. ФОТО: правительство Ярославской областиЗдесь будет создан мобильный компьютерный класс. ФОТО: правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

6 миллионов рублей, выигранные школой, предназначены на реализацию инновационного образовательного проекта «Техноажур», в котором соединяются три предмета: математика, информатика и технология.

В рамках проекта в образовательном учреждении следующей осенью пройдут три фестиваля. Первый – «АжурФиксики» - для дошколят и учеников младших классов, на «Ажурфиксе» свои идеи представят учащиеся среднего звена. Третий фестиваль, «ВАжуре», станет ярмаркой педагогических проектов.

Для успешной реализации проекта школе необходимо современное оснащение, поэтому здесь будет создан мобильный компьютерный класс для организации групповой работы. Компьютер преподавателя будет оснащен мультимедийным комплектом для записи видеоуроков, организации онлайн-консультаций и проведения вебинаров. Планируется закупка программируемого компактного манипулятора с блоками расширения, на основе которого можно создавать модели производственных процессов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле уже можно прокатиться на красиво украшенных трамваях и троллейбусе. Расписание
«Спасибо от Сбербанка» запускает новогоднюю акцию и заявляет, что подарков хватит на всех
Водитель должен выплатить компенсацию сбитым пешеходам, которые шли по дороге
Школа №33 в Ярославле выиграла грант в 6 миллионов рублей
Рыбинский подросток исчез на 3 дня, а потом спокойно пришел в школу
В Рыбинске пенсионер отдал мошенникам крупную сумму
Победный гол Андрея Маркова в овертайме
В Переславле-Залесском сын спас мать-продавщицу от вооруженного покупателя
В Рыбинске нашли мертвым заключенного одной из колоний
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга посетил Ярославль
Умер за рулем? В Ярославле на Суздальском шоссе водитель ВАЗ спровоцировал тройное ДТП
Хинштейн : Депутат Владимир Корнилов сознался в убийстве таксиста
Ярославец украл из магазина платежный терминал и вытащил наличку
Из-за «Дела Корнилова» в Переславль приедет комиссия Генсовета «Единой России»
Несколько жильцов аварийного дома в Красном Профинтерне наконец-то получили ключи от новых квартир