Рыбинский подросток исчез на 3 дня, а потом спокойно пришел в школу

СЕГОДНЯ 09:28 2019-12-18T09:28:21+03:00

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Заявление о пропаже 14-летнего подростка поступило в полицию Рыбинска вечером 11 декабря. 10 числа мальчик ушел из дома в школу и больше его никто не видел.

Искала полиция, отрабатывая все места, где юноша мог появиться, его друзей и знакомых. К поискам привлекли и волонтеров организации «ЯрСпас». Почти три дня о юноше не были ни слуху, ни духу, а 13 декабря он пришел в школу и приступил к занятиям. Где он находился все это время и почему ушел из дома, полиция не сообщает. С мальчиком провели профилактическую беседу.

Всего за неделю с 9 по 15 декабря в Ярославской области сотрудники полиции нашли 17 подростков, которые самовольно ушли из дома и государственных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU