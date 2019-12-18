В Рыбинске пенсионер отдал мошенникам крупную сумму

СЕГОДНЯ 09:16 2019-12-18T09:16:42+03:00

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Очередное мошенничество с банковскими картами произошло в Рыбинске. 55-летнему местному жителю позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и под предлогом отмены подозрительных операций, узнал все данные по карте пенсионера. Желая сохранить свои кровные, рыбинец отдал мошеннику все. А именно – более 200 тысяч рублей.

- Мошенник убедил мужчину сеять деньги и перевести их на указанный им счет. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU