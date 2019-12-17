Победный гол Андрея Маркова в овертайме

СЕГОДНЯ 23:28 2019-12-17T23:28:03+03:00

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Обычно ярославская команда первый матч после перерыва в чемпионате КХЛ из-за турниров Евротура проводит не самым лучшим образом, как бы заново втягиваясь в рабочий ритм. Вот матч в Минске против «Динамо» тоже не избежал помарок со стороны ярославцев, хотя до середины третьего периода тренеры нашего «бронепоезда» мысленно могли довольными потирать руки, так как счет на табло к этому подталкивал. Два первых периода «бронепоезд» планомерно реализовывал свое внешне незначительное преимущество на льду в осязаемые цифры на табло. Причем, в первом периоде судьи не совсем понятно за что «наградили» дисциплинарным штрафом Николая Коваленко, чем фактически вывели из игры самую мобильную и опасную в атаке нашу тройку Коваленко-Алексеев-Каюмов. Правда, только до первого перерыва. За время вынужденного «отпуска» Коваленко его партнеры смогли-таки дать достойный ответ и сначала заработали большинство, а затем это большинство воплотил в гол Павел Кудрявцев, ловко добивший с «пятака» шайбу, парированную вратарем после броска защитника Романа Савченко. Вернувшийся в игру Коваленко не остался в стороне при реализации игрового перевеса ярославцев уже во втором периоде. Его мощный натиск за воротами «Динамо» позволил Денису Алексееву завладеть шайбой и выложить ее Артуру Каюмову, чей бросок на 30-ой минуте был точен – 2:0. Но вот эта внешне несложная для победы ситуация вдруг расслабляюще подействовала на «бронепоезд». Третий период ярославцы провели несколько вальяжно, словно победа уже была в кармане. А у динамовцев тоже есть мастера клюшки и гола. Если за ними не следить предельно строго, накажут. Так и получилось. За какие-то три минуты два гола в ворота Ильи Коновалова после промашек «бронепоезда» в плане оборонительных действий. А ведь 50 минут Коновалов безупречно действовал в «рамке», выручая партнеров… Пришлось играть овертайм, где при игре «три на три» важны не только силы, скорости и мастерство. Здесь не менее важным козырем становится опыт. Такой козырь оказался у защитника нашего «бронепоезда» Андрея Маркова, который блестяще подыграл своим юным партнерам Алексееву и Коваленко. Причем, Коваленко, оказавшись с шайбой на «пятачке», тоже сыграл на уровне опытного мастерюги и вернул снаряд Андрею, находившемуся в более выгодной позиции. Первый гол Маркова за «Локомотив» и сразу – победный.

«Динамо» (Минск) – «Локомотив» - 2:3 ОТ (0:1; 0:1;2:2; 0:1)

ИСТОЧНИК KP.RU