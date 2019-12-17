В Переславле-Залесском сын спас мать-продавщицу от вооруженного покупателя

СЕГОДНЯ 20:59 2019-12-17T20:59:53+03:00

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Вечером в магазин в Переславле-Залесском зашли двое мужчин. Они хотели купить алкогольный коктейль. Когда продавец попросила оплатить товар, один из посетителей вытащил из кармана пистолет и направил на женщину.

В этот самый момент в магазине оказались еще два человека и взрослый сын женщины. Они отобрали у агрессивного покупателя оружие и задержали его. А потом вызвали полицию.

Позже выяснилось, что пошли на преступление 32-летний и 18-летний местные жители. Ранее взрослый мужчина украл газовый пистолет.

– В настоящее время судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Возможно, полиция отметит и наградит сына продавщицы и случайных прохожих за смелость и неравнодушие.

ИСТОЧНИК KP.RU