2019-12-17T18:47:38+03:00
Происшествия

В Рыбинске нашли мертвым заключенного одной из колоний

Тело мужчины обнаружили на одном из городских предприятий
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В Рыбинске обнаружили тело заключенного колонии-поселения при ИК-2. Происшествие случилось в минувшую субботу, 14 декабря, около 17 часов на одном из городских предприятий. 30-летний мужчина там работал. Его смерть была внезапной. В УФСИН сообщают, что на теле не обнаружено следов насилия. Тело направлено на патологоанатомические и гистологические исследования. По факту смерти осужденного, отбывавшего наказание в колонии-поселении города Рыбинска, организована доследственная проверка -По данному факту следственным отделом по городу Рыбинску следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области организована процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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