Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга посетил Ярославль

СЕГОДНЯ 17:28 2019-12-17T17:28:46+03:00

Ярославль стал 18-ой остановкой в четвёртом по счёту путешествии Деда Мороза через всю Россию. Фото: Мэрия Ярославля

Изменить размер текста: A A

В Ярославле на Советской площади устроил праздник Всероссийский Дед Мороз. Главный зимний волшебник приехал в город из Великого Устюга для того, чтобы посетить детские дома, малообеспеченные и многодетные семьи, а также исполнить желания детей с особенностями развития.

— Я уже давно написал письмо Дедушке Морозу в Великий Устюг, и вместе с мамой мы отправили его по почте. А сегодня я даже не ожидал, что Дед Мороз приехал сюда и я смогу его увидеть своими глазами, — рассказал Егор Ивлеев.

Кроме того, Дедушка устроил настоящий праздник на Советской площади. Вместе с детьми он спел новогодние песни, а его помощники провели весёлые конкурсы. Ярославль стал 18-ой остановкой в четвёртом по счёту путешествии Деда Мороза через всю Россию. После Ярославля волшебник отправится в Вологду, а завершится его путешествие 30 декабря в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU